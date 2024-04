BRVM : La valeur des transactions pique du nez ce jeudi 11 avril 2024.

Cette valeur s’est ainsi établie à 439,174 millions de FCFA contre 1,048 milliard de FCFA la veille, soit un repli de 608 millions de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est passée de 8 132,045 milliards de FCFA la veille à 8 139,417 milliards de FCFA ce jeudi 11 avril 2024, soit une hausse de 7,372 milliards.



Celle du marché des obligations est, en revanche, en baisse de 1,689 milliard, se situant à 10 253,173 milliards de FCFA contre 10 254,862 milliards de FCFA le mardi 9 avril 2024.



Concernant les indices, on note une légère progression. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a gagné 0,09% à 218,79 points contre 218,59 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,06% à 109,98 points contre 109,91 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec une hausse de 0,09% à 103,41 points contre 103,32 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 2 250 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,35% à 2 400 FCFA), Total Sénégal (plus 4,08% à 2 550 FCFA), Ecobank Cote d’Ivoire (plus 2,99% à 6 900 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 2,59% à 11 285 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,17% à 1 100 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 3,05% à 17 500 FCFA), Bernabé Cote d’Ivoire (moins 1,21% à 1 225 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 1 255 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,06% à 465 FCFA).



Oumar Nourou

