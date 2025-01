BRVM : Le Price Earning Ratio du marché se rehausse à 11,26x en début janvier 2025.

Le PER est le rapport entre le cours de l’action et le bénéfice net par action. Son intérêt est qu’il permet aux investisseurs d’estimer le prix d’une action d’une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s’accordent à dire que l’entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s’agit d’un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l’objet d’une bulle spéculative.



Selon toujours l CGF Bourse, le rendement moyen du marché a régressé, passant de 9,01% le 27 décembre 2024 à 8,95% le 3 janvier 2025.



Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a progressé légèrement de 0,65% durant la semaine sous revue à 20 580,83 milliards FCFA contre 20 447,64 milliards FCFA le 27 décembre 2024.



Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par le titre SETAO Côte d’Ivoire. Selon CGF Bourse, l’action de la Société d’Études et de Travaux de l’Afrique de l’Ouest (SETAO), filiale de Bouygues Bâtiment International, a affiché une performance hebdomadaire de 9,20% au terme de la semaine allant du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025, réalisant ainsi la meilleure progression hebdomadaire du marché des actions. <<Les échanges ont porté sur 7 140 titres, en hausse de 61% par rapport aux 4 438 titres échangés la semaine précédente, témoignant d’un regain d’intérêt pour la valeur après avoir atteint un creux de 405 FCFA le 26 décembre 2024, soit son niveau le plus bas depuis avril 2021>>, analyse la SGI. La SETAO a enregistré un résultat net déficitaire de 611 millions de FCFA au troisième trimestre 2024 contre une perte de 1,6 milliard de FCFA au 30 septembre 2023.



La plus forte baisse hebdomadaire est réalisée par le titre SICABLE Côte d’Ivoire. CGF Bourse note dans sa revue que la capitalisation de la Société Ivoirienne de Câble a régressé de 8,77% durant la semaine écoulée faisant passer le prix de l’action de 1 140 FCFA à la clôture de la semaine 23 décembre 2024 à 1 040 FCFA à la clôture de cette semaine. La société enregistre ainsi la pire évolution hebdomadaire du marché des actions avec des échanges portés sur un volume de 2 790 titres contre 3 290 titres échangés durant la semaine précédente. Au troisième trimestre 2024, le résultat net de la SICABLE est excédentaire de 1,05 milliard de FCFA en hausse de 19% par rapport à 887 millions de FCFA enregistré au 30 septembre 2023.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 30 décembre 2024 par une capitalisation boursière de 10 506,34 milliards de FCFA contre une capitalisation boursière de 10 498,67 milliards de FCFA au 27 décembre 2024 en progression de 0,07%. <<Cette progression se justifie essentiellement par une balance de variation positive de 10 obligations en hausse contre 5 obligations en baissé>>, souligne CGF Bourse.



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 1,76 milliard de FCFA contre 12,31 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 85,71% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 98 005 titres de l’obligation « EOS.O15 - ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 » pour une valeur globale de 975,15 millions de FCFA.



