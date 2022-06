BRVM : Le cours de l’action Solibra Côte d’Ivoire augmente de 10 875 FCFA ce mardi 14 juin.

Ce cours s’est en effet établi à 155 875 FCFA contre 145 000 FCFA la veille, soit une progression de 7,50%. Cette valeur qui a le plus cher cours de la BRVM, figure à la tête du top 5 des plus fortes hausses de cours. Elle est suivie par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 3,04% à 2 370 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,59% à 2 375 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,75% à 14 250 FCFA) et BOA Mali (plus 1,51% à 1 345 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 2 200 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,26% à 4 150 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,85% à 5 300 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 6 500 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 1,47% à 3 350 FCFA).



L’indice BRVM Composite est à nouveau en hausse, gagnant 0,22% à 209,95 points contre 209,49 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 10, il est reste stationnaire à 162,50points.



Du côté des transactions, on note une remontée. La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 1,606 milliard de FCFA contre 139,647 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 13,714 milliards, à 6319,823 milliards de FCFA contre 6306,109 milliards de FCFA précédemment.



Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 12,912 milliards de FCFA, passant de 7827,039 milliards de FCFA la veille à 7814,127 milliards de FCFA ce 14 juin 2022.



