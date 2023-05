BRVM : Le cours de l’action Solibra Côte d’Ivoire s’établit à 79 000 FCFA ce 31 mai 2023.

Par rapport à la séance de la veille ou il s’élevait à 75 000 FCFA, le cours de cette valeur enregistré une augmentation de 4 000 FCFA. Solibra Côte d’Ivoire se retrouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 5,39% à 79 000 FCFA) devant les titres ONATEL Burkina Faso (plus 3,57% à 2 900 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,96% à 1 390 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,79% à 2 575 FCFA) et UNIWAX Côte d’Ivoire (plus 2,42% à 635 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 3 420 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,80% à 1 090 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,48% à 665 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,45% à 680 FCFA).





Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une légère hausse de 57 millions, passant de 7273,230 milliards de FCFA la veille à 7273,287 milliards de FCFA ce 31 mai 2023.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 764 millions, à 10 115,108 milliards de FCFA contre 10 115,872 milliards de FCFA le mardi 30 mai 2023.





La valeur des transactions s’est repliée, s’élevant à 494,899 millions de FCFA contre 810,919 millions de FCFA la veille.





L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a légèrement progressé de 0,01% à 195,51 points contre 195,50 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre un repli de 0,09% à 97,84 points contre 97,93 points précédemment.



De même, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,90% à 99,44 points contre 100,34% points la veille.

