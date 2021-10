BRVM : Le cours de l’action Solibra clôture à 117 870 FCFA ce 26 octobre

Entre lundi 25 octobre 2021 où il s’affichait à 109 650 FCFA et ce mardi 26 octobre 2021, le cours de ce titre a enregistré une hausse de 8 220 FCFA. Cette valeur occupe pour la seconde fois la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%. Elle est suivie respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 6 980 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 525 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,99% à 2 035 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 5,76% à 5 600 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SITAB Côte d’Ivoire (moins 6,76% à 4 205 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 1 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,75% à 1 805 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 10 500 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 2,74% à 4 620 FCFA).



Du côté des indices, on note une situation meilleure que la veille. L’indice BRVM 10 a enregistré une hausse de 0,07% à 146,81 points contre 146,70 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une progression de 0,77% à 191,67 points contre 190,21 points précédemment.



La valeur totale des transactions est aussi en hausse, passant de 364,521 millions FCFA la veille à 2,613 milliards FCFA au terme de la séance de cotation.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 5766,074 milliards FCFA contre 5722,209 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 43,865 milliards FCFA.

Celle des obligations a enregistré une baisse de 15,543 milliards FCFA à 7071,333 milliards FCFA contre 7086,876 milliards FCFA la veille.

