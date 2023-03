BRVM : Le cours du titre Sicable enregistre une hausse de 6,44% ce 20 mars 2023.

Ce cours de cette valeur passe ainsi de 1010 FCFA le vendredi 17 mars 2023 à 1075 FCFA ce 20 mars 2023, soit un accroissement de 65 FCFA. La SICABLE occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 0,81% à 5 000 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 0,72% à 13 900 FCFA) et BOA Mali (plus 0,42% à 1 205 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,45% à 1 300 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,65% à 925 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 2,84% à 6 505 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,82% à 690 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (moins 2,09% à 9 600 FCFA).





La valeur des transactions s’est établie à 558,981 millions de FCFA contre 816,422 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est replié de 51,639 milliards, passant de 7667,475 milliards de FCFA la veille à 7615,836 milliards de FCFA ce 20 mars 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une légère hausse de 35 millions, à 10 149,203 milliards de FCFA contre 10 148,853 milliards de FCFA le 17 mars 2023.





Tous les trois indices phares de la Bourse sont de nouveau en repli. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,67% à 204,71 points contre 206,10 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est également replié de 0,26% à 103,01 points contre 103,28 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,12% à 106,65 points contre 106,78 points précédemment.



Oumar Nourou

