BRVM : Le marché enregistre plus de 1,600 milliard FCFA de transactions ce 31 juillet 2024.

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 1,644 milliard FCFA contre seulement 439,856 millions FCFA la veille. Ces transactions s’élevaient à 1,114 milliard FCFA le lundi 29 juillet 2024. Il faut noter toutefois, qu’en dépit des faibles transactions enregistré le mardi 30 juillet, la BRVM a respecté la moyenne d’un milliard de valeur transigée par jour. En effet, la moyenne des transactions des trois dernières séances de cotation (lundi 29 juillet, mardi 30 juillet et mercredi 31 juillet) se situe à 1,065 milliard FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 48,617 milliards FCFA, passant de 8 829,956 milliards FCFA la veille 8 878,573 milliards FCFA ce mercredi 31 juillet 2024. Cette hausse est consécutive celle de l’indice BRVM composite qui a gagné 0,55% à 238,66 points contre 237,35 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une progression de 0,55% à 119,30 points contre 118,65 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en légère hausse de 0,02% à 111,58 points contre 111,56 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle enregistre une légère baisse de 66 millions, passant de 10 360,741 milliards FCFA la veille à 10 360,081 milliards FCFA ce mercredi 31 juillet 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 365 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 1 025 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,86% à 545 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA) et BOA Mali (plus 5,53% à 2 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 6,18% à 2 810 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,47% à 7 900 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,23% à 2 190 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 2 250 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 5 600 FCFA).



