BRVM : Le marché enregistre plus de 1,700 milliard FCFA de transactions ce 5 juillet 2023.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 1,701 milliard de FCFA contre 745,193 millions de FCFA ce 4 juillet 2023. A l’origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée au niveau du marché obligataire de 1,227 milliard de FCFA. L’attention des investisseurs s’est focalisée notamment sur l’obligation TPCI 5,90% 2016-2026 avec 114 052 titres échanges pour une valeur totale de 1,083 milliard de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une hausse de 32,657 milliards de FCFA, passant de 7443,860 milliards de FCFA la veille à 7476,517 milliards de FCFA ce 5 juillet 2023.



Celle du marché obligataire en revanche en baisse de 6,888 milliards à 10142,809 milliards de FCFA contre 10149,697 milliards de FCFA la veille.



Les indices renouent avec la situation contrastée. L’indice composite enregistre une progression de 0,44% à 200,97 points contre 200,09 points la veille.



L’indice BRVM 30 connait aussi une hausse de 0,45% à 100,82 points contre 100,37 points la veille.



Quant à l’indice BRVM Prestige, il enregistre une baisse de 0,30% à 101,91 points contre 102,22 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 1 390 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 6,27% à 5 595 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 1 095 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 3,36% à 5 685 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 1,85% à 2 200 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Mali (moins 3,93% à 1 345 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 2,11% à 695 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,29% à 15 309 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,16% à 10 200 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 0,93% à 530 FCFA).



Oumar Nourou





