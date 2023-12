BRVM : Le marché enregistre plus de 4 milliards de transactions ce jeudi 21 décembre 2023.

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 4,723 milliards de FCFA contre 1,097 milliard de FCFA le 20 décembre 2023. Auparavant, le mardi 19 décembre 2023, le marché avait enregistré des transactions de 995,682 millions de FCFA. En moyenne, sur ces trois jours de cotation, la BRVM a enregistré 2,271 milliards de transactions. Ce qui démontre la confiance des investisseurs pour ce marché financier régional.



A l’origine des fortes transactions de ce jour, il y a une valeur transigée de 4,360 milliards de FCFA opérée sur le compartiment des obligations. Il s’agit en particulier de la vente de 432 000 obligations Trésor Public du Burkina Faso (TPBF) 6,50% 2017-2024 au cours de 9800 FCFA, soit une valeur totale de 4 233 600 000 FCFA.



Au niveau des autres activités du marché, la situation est contrastée. C’est ainsi que la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 11,323 milliards, à 7 815,748milliards de FCFA contre 7827,071 milliards de FCFA le mercredi 20 décembre 2023.



La tendance baissière du marché obligataire reste toujours de mise avec une capitalisation de 10 286,653 milliards de FCFA contre 10 287,063 précédemment (-41 millions).



L’indice BRVM Composite a cédé 0,14% à 210,09 points contre 210,39 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30, a régressé de 0,13% à 105,76 points contre 105,90 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,15% à 98,52 points contre 98,37 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,79% à 2 080 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 2 000 FCFA), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 1 450 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,29% à 3 300 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 1 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CROWN SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,05% à 725 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 4,72% à 10 000 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 540 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,21% à 6 650 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,08% à 470 FCFA).





