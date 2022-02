BRVM : Le marché obligataire dépasse à nouveau la barre des 7500 milliards FCFA.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7500,157 milliards de FCFA contre 7496,516 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,641 milliards de FCFA.



Celle du marché des actions a aussi enregistré une augmentation de 1,742 milliard, passant de 6409,432 milliards de FCFA la veille à 6411,174 milliards de FCFA ce 24 février 2022.



L’indice BRVM 10, il a gagné 0,23% à 162,39 points contre 162,01 points la veille. Quant à l’indice BRVM composite, il a aussi gagné 0,03% à 212,98 points contre 212,92 points précédemment.



La valeur des transactions est toujours au-dessus du milliard de FCFA, s’établissant à 1,418 milliard de FCFA contre 1,988 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 4,51% à 2 200 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 3,37% à 9 200FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 1,89% à 4 320 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 0,66% à 4 600 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 0,58% à 4 325 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 1 430 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,04% à 925 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,29% à 805FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 3,96% à 7 155 FCFA





Oumar Nourou

