BRVM : Le marché redécouvre les vertus du titre Bolloré Côte d’Ivoire

Lundi 31 Janvier 2022

<< Alors que les indices sont en phase de consolidation depuis quelques semaines, c’est le moment qu’a choisi l’action du secteur transport pour se relancer>>, analyse CGF Bourse. Cette SGI ajoute dans sa revue que le titre est entrain de retrouver du lustre auprès des investisseurs avec 8 861 titres échangés cette semaine contre 5 297 la semaine précédente.



Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a affiché un résultat net en hausse de 20% à près de 13 milliards FCFA au premier semestre 2021 grâce à la reprise des activités maritimes et logistiques en lien avec la réouverture des frontières.



Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire figure en tête du Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours avec 11,67% à 2 345 FCFA, suivi de respectivement par Bernabé Côte d’Ivoire (+6,97% à 2 150 FCFA) et BOA Sénégal (+6,38% à 2 500 FCFA).



La plus forte baisse de la semaine est réalisée par BOA Burkina Faso avec 7,92%. A ce niveau, CGF Bourse avance que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. <<Après six mois consécutifs de hausse, l’action tente de se stabiliser en attendant d’avoir du grain à moudre>>, souligne CGF Bourse. Selon toujours cette SGI, l’action a ainsi lâché 10% entre le 10 janvier 2022 (6 650 FCFA) et le 28 janvier 2022 (5 985 FCFA). Cette régression du titre s’explique par des prises de bénéfices de la part des investisseurs après une performance de +55% entre le 30 juin 2021 (4 000 FCFA) et le 31 décembre 2021 (6 200 FCFA).



Le Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (-7,92% à 5 985 FCFA), BICICI (-6,25% à 6 000 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (-5,03% à 1 700 FCFA).



Concernant le marché obligataire, il a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière à 7 251 milliards de FCFA au 28 janvier contre 7 289 milliards FCFA au 21 janvier, enregistrant un retrait hebdomadaire de 0,53%.



<<Sur cette semaine, le marché de la dette a été très dynamique en raison des transactions réalisées sur les titres TPCI.O28 -TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI.O55-TPCI 5,80% 2020-2027>>, note CGF Bourse. En parallèle, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 3,72 milliards FCFA contre 252 millions FCFA la semaine précédente, soit un bond de plus de 1 378%. Cette hausse de la valeur transigée est marquée principalement par la transaction de 200 000 titres réalisée le jeudi pour un montant global de 2,07 milliards FCFA sur l’emprunt obligataire du Trésor Public de la Côte d’Ivoire dénommé TPCI.O28-TPCI 5,75% 2019-2026.



La capitalisation boursière globale est en retrait de 0,23% à 13 347 milliards de FCFA contre 13 378 milliards de FCFA à la fin de la semaine du 21 janvier.

Le Price Earning Ratio (PER) est toujours établi à 13,61 à l’issue de la semaine sous revue contre 13,65 la semaine précédente. Quant au rendement moyen du marché, il se situe à 5,86% contre 5,89% lors de la semaine du 21 janvier.



Sur la période du 24 au 28 janvier 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 91 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 210,46 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 231,3%. Les émetteurs ont retenu un montant de 99,35 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 47,2%. Selon CGF Bourse, l’émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Obligations Assimilables du Trésor de la Guinée Bissau avec un taux de couverture de 404,3% pour un montant global proposé de 44,48 milliards FCFA.





Oumar Nourou





