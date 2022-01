BRVM : Le marché se rehausse légèrement ce jeudi 20 janvier 2022

L’indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,20% à 203,18 point contre 202,7 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a cédé 1,17% à 153,38 points contre 155,81points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 12,104 milliards de FCFA, passant de 6104,045 milliards de FCFA la veille à 6116,149 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 137 millions de FCFA.



Celle du marché des obligations a fortement chuté de 26,153 milliards, s’établissant à 7271,769 milliards de FCFA contre 7297,922 milliards de FCFA la veille.



Au niveau de la valeur totale des transactions, elle s’est rehaussée, s’établissant à 620,933 millions de FCFA contre 283,154 millions précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 4 190 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 800 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 875 FCFA) BOA Mali (plus 7,14% à 1 500 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,98% à 920 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BICICI Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 6 000 FCFA), ETI Togo (moins 4,76% à 20 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,41% à 2 265 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 2,50% à 1 950 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 6 950 FCFA).



Oumar Nourou



La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) semble sortir lentement de l’état de fébrilité dans lequel elle était plongée depuis le lundi 17 janvier 2022, en se rehaussant légèrement à l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 20 janvier 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-marche-se-rehausse...