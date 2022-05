BRVM : Le marché sort la tête de l’eau après plusieurs journées de baisses

L’indice composite a ainsi enregistré une hausse de 0,64% (après - 0,05%) à 206,19 points contre 204,88 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a cédé 0,02% à 162,48 points contre 162,52 points la veille.



L’embellie notée au niveau de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a clôturé à 6206,809 milliards de FCFA contre 6 167,469 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 39,34 milliards de FCFA.



Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 10,296 milliards, à 7836,795 milliards de FCFA contre 7847,091 milliards de FCFA la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle s’est établie à 253,455 millions de FCFA contre 843,588 millions de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 5 900 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 1 705 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 1 390 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,66% à 4 945 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,43% à 9 700 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 1 005 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA), BOA Benin (plus 3,39% à 5 700 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 4 800 FCFA) et BOA Niger (moins 1,54% à 5 750 FCFA).



Oumar Nourou

