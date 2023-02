BRVM : Le titre BICICI enregistre la meilleure performance hebdomadaire

<<Cette embellie a été portée par la transaction sur dossier réalisée le 15 février avec un volume global échange de 11 247 810 titres>> a souligné CGF Bourse. Cette SGI rappelle dans sa publication que cet établissement bancaire ivoirien a enregistré un bénéfice net en hausse de 14,8% à 3,6 milliards FCFA au troisième trimestre 2022 grâce à la maitrise des charges et des frais de gestion.



Quant à la plus forte baisse hebdomadaire, elle est le fait de ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire avec -11,33%. Selon CGF Bourse, après avoir enregistré la meilleure performance de la semaine dernière (+32,26%), le titre de la société spécialisée dans le crédit-bail est tombé de son piédestal en raison de la baisse des volumes transigés (-99,31%) qui passent de 67 654 titres échanges la semaine dernière à 465 titres cette semaine.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 9 750 milliards FCFA au 17 février contre 9 273 milliards FCFA au 13 février, soit une hausse de 5,15%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière du marché se justifie par les premières cotations des titres dénommés « TPCI.O77 – TPCI Taux de base + Spread % 2022-2029 ; EOM.O9 et EOM.10 » pour une capitalisation boursière totale de 473,31 milliards FCFA.



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 5,42 milliards FCFA contre 3,71 milliards FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 45,95%. Les transactions du marché portent principalement sur 500 000 titres transigés le 14 février pour un montant global de 5,02 milliards FCFA sur l’emprunt obligataire dénommé « TPNE.O3- TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027 ».



La capitalisation boursière globale de la BRVM connait une variation hebdomadaire de 3,24% à 17 395 milliards de FCFA.

Quant au Price Earning Ratio (PER), il passe de 8,16 le 13 février à 8,25 le 17 février. Quant au rendement moyen du marché, il est en baisse, passant de 7,61% le 13 février à 7,48% le 17 février.



On relève dans la publication de CGF Bourse que sur la période du 13 au 17 février 2023, les Etats membres de l’UMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 170 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 185,35 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 109,03%. Les émetteurs ont retenu un montant de 127,79 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 68,95%. L’émission la plus prisée de la semaine a été celle des bons Assimilables du Trésor de la Cote d’Ivoire avec un taux de couverture de 140% pour un montant global proposé de 90,97 milliards FCFA.



