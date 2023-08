BRVM : Le titre BOA Niger enregistre une performance de 11,94% durant la semaine du 07 au 11 août 2023.

Selon la SGI sénégalaise, ce titre a rebondi après la vague de cessions de l’action observée sur le marché il y a une semaine (21 263 titres cédés), suscitée par le coup d’Etat survenu au Niger et par les sanctions économiques et financières prises par les Etats de la CEDEAO à l’encontre de l’Etat Nigérien. <<Ayant perdu 35,48% entre le 26 juillet et le 08 août à 4 355 FCFA, le titre a montré des signaux d’achat et a suscité l’intérêt des investisseurs, porté par un volume de 33 479 titres échangés contre 21 263 titres la semaine précédente>>, analyse CGF Bourse. La SGI rappelle que l’activité de la BOA Niger au premier trimestre 2023 s’est soldée par un résultat net en hausse de 3,51% à 2,83 milliards FCFA <<et, signale-t-elle, le maintien des sanctions de la CEDEAO pourrait compromettre cette dynamique de croissance des résultats de la banque au terme de l’année 2023.>>



BOA Niger se trouve ainsi à la tête du Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours avec (plus 11,94% à 4 875 FCFA) devant Solibra Côte d’Ivoire (6,02% à 78 455 FCFA) et ORAGROUP Togo (plus 3,47% à 2 535 FCFA).



En revanche, la plus forte baissé hebdomadaire de cours est le fait de BERNABE Côte d’Ivoire avec -11,06%. Selon CGF Bourse, avec cette chute, le cours du titre s’est rapproché de son niveau le plus bas en un an (1 800 FCFA) en raison d’un mouvement spéculatif à la baisse compte tenu du volume des échanges sur la semaine (89 titres contre 16 203 titres la semaine précédente). <<Il faudra également noter que la société spécialisée dans la distribution de produits de quincaillerie a enregistré un résultat net en baisse de 33,48% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022 justifiée par la hausse des provisions au premier trimestre due à certaines charges comptabilisées uniquement au mois de décembre et devant être provisionnées chaque trimestre, et par la baisse des décisions d’investissements due au manque de liquidité observé sur les marchés au premier trimestre 2023>>, souligne CGF Bourse. De son côté, le chiffre d’affaires avait légèrement reculé de 3,5%.



Au niveau du compartiment obligataire, le marché a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 9 962 milliards FCFA au 11 août 2023 contre 9 969 milliards FCFA au 08 août 2023, soit une régression de 0,07%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par la baisse du prix de l’emprunt obligataire « TPBF.O14 - Etat du Burkina 6,30% 2022-2034 » sur la semaine.



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 152 millions FCFA contre 9,37 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 98% de la valeur globale transigée sur les titres obligataires. Les transactions du marché ont porté principalement sur 8 000 titres de l’emprunt obligataire « TPCI.O24 - TPCI 6,25% 2017-2029 » à la date du 09 août 2023 pour une valeur totale de 79,76 millions FCFA.



La capitalisation boursière globale a enregistré une légère baisse de 0,02% à 17 605 milliards de FCFA contre 17 609 milliards de FCFA le 8 août 2023. Durant cette même période, le Price Earning Ratio est en hausse, se situant à 6,61x contre 9,44x le 8 août 2023. Le même constat est à faire concernant le rendement moyen du marché qui se situe à 8,17% contre 8,14% le 8 août 2023.



