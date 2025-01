BRVM : Le titre BOA Sénégal à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours ce 24 janvier 2025.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Cette valeur voit ainsi son cours passer de 2 675 FCFA la veille à 2 850 FCFA ce vendredi 24 janvier 2025, soit une augmentation de 175 FCFA. Il faut noter cependant que la hausse de ce 24 janvier ne gomme pas complètement la baisse de la journée précédente qui était de 7,44%. Au premier semestre 2024, la BOA Sénégal a réalisé résultat net de 10,308 milliards FCFA contre 9,436 milliards FCFA au 30 juin 2023, soit une hausse de 9,2%. La direction de cet établissement bancaire n’a pas encore publié son rapport d’activité au titre du troisième trimestre 2024.



Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,43% à 745 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 5,63% à 7 50 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,49% à 480 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 830 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 12 905 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 3,88% à 2 105 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 560 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,06% à 3 750 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 0,99% à 3 500 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est établie à 501,520 millions FCFA contre 376 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 20,74 milliards, passant de 10 084,378 milliards FCFA la veille à 10 105,118 milliards FCFA ce vendredi 24 janvier 2025.



Celle du marché des obligations est en baisse de 12,808 milliards, se situant à 10 559,520 milliards FCFA contre 10 572,328 milliards FCFA la veille.



Au niveau des indices, on note une hausse généralisée. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a gagné 0,21% à 274,07 points contre 273,50 points la veille. L’indice BRVM 30 a enregistré une hausse de 0,19% à 137,88 points contre 137,62 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,25% à 113,70 points contre 113,42 points la veille.

Oumar Nourou





Source : A la fin de la séance de cotation de ce vendredi 24 janvier 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Sénégal figure à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 6,54%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-BOA-Senegal-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook