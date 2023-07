BRVM : Le titre Bernabé Côte d’Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours avec 7,35%.

Le cours de cette valeur s’est établi à 2 190 FCFA contre 2 040 FCFA la veille, soit une augmentation de 150 FCFA.



Bernabé Côte d’Ivoire se trouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,28% à 1 400 FCFA), BOA Mali (plus 6,13% à 1 385 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,05% à 2 980 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 4,64% à 1 690 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (plus 3,77% à 2 425 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 3,67% à 1 050 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 2,13% à 5 280 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,85% à 530 FCFA).



La valeur des transactions s’est nettement redressée en passant de 255,129 millions de FCFA la veille à 1,044 milliard de FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 37,543 milliards, se situant à 7587,330 milliards de FCFA contre 7549,787 le 19 juillet 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 10 108,273 milliards de FCFA.



Du côté des indices, c’est l’embellie. L’indice composite a enregistré une hausse de 0,88% à 203,95 points contre 202,94 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,91% à 102,55 points contre 101,89 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige enregistre de son côté une progression de 1,03% à 102,03 points contre 100,88 points la veille.

