BRVM : Le titre Bernabé Côte d’Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours ce 2 mars 2023.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 1 825 FCFA la veille à 1 960 FCFA ce 2 mars 2023, soit une augmentation de 135 FCFA. Bernabé Côte d’Ivoire occupé ainsi la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,00% à 5 300 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 5,09% à 2 995 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (plus 4,79% à 765 FCFA) et BOA Mali (plus 4,65% à 1 350 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Benin (moins 7,47% à 6 130 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,62% à 4 750 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,70% à 5 200 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 7 355 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 0,77 à 6 445 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est établie à 738,558 millions de FCFA contre 340,660 millions de FCFA le 1er mars 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 7,88 milliards, passant de 7667,063 milliards de FCFA la veille à 7659,183 milliards de FCFA ce 2 mars 2023.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire est aussi en baisse de 515 millions, passant de 9985,742 milliards de FCFA la veille à 9985,227 milliards de FCFA ce 2 mars 2023.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,10% à 205,88 points contre 206,09 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,18% à 102,67 points contre 102,86 points la veille.



En revanche, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une hausse de 0,26% à 107,50 points contre 107,22 points la veille.



