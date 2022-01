BRVM : Le titre ETI enregistre la meilleure performance au terme de la semaine du 24 au 31 décembre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Janvier 2022 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

<< On constate un dynamisme des achats au 4ème trimestre avec plus de 127 millions de titres échangés contre 5,61 millions de titres échangés le trimestre précédent>>, analyse CGF Bourse. Cette SGI souligne en outre que l’action de ce titre est sur un rallye haussier depuis le début du 4ème trimestre engrangeant ainsi une performance de 38,46% entre le 01 octobre 2021 (13 FCFA) et le 31 décembre 2021 (18 FCFA). Selon la Revue Hebdomadaire, cette embellie est en lien avec la hausse de 1200% du bénéfice net à 205 milliards FCFA au 3ème trimestre 2021. <<Cette progression augure de bonnes perspectives de croissance de l’activité pour cette exercice 2021>>, projette CGF Bourse.



ETI figure ainsi à la tête du TOP 3 des plus fortes hausses de cours (+28,57% à 18 FCFA), suivi des titres Alios Finance Côte d'Ivoire (+16,44% à 850 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (+12,36% à 6180 FCFA).



La plus forte baisse de cours a été enregistrée par BANK OF AFRICA Côte d'Ivoire avec-12,61%. A ce niveau, CGF Bourse note une régression des volumes échangés avec 10 171 titres échangés durant la semaine sous revue contre 17 392 la semaine précédente. Le titre a enregistré une baisse de 845 FCFA de sa valeur entre le 23 décembre 2021 (6 700 FCFA) et le 31 décembre 2021 (5 855 FCFA). <<Cette consolidation des cours résulte des prises de profits de la part des investisseurs>>, analyse CGF Bourse qui rappelle qu’au 3ème trimestre 2021 la banque a enregistré un résultat net en hausse de 29% à 15 milliards de FCFA.



Le Flop 3 de la semaine sous revue est occupé respectivement par BOA Côte d'Ivoire

(-12,61% à 5855 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (-11,74% à 1015 FCFA) et Total Sénégal (-10,23% à 1975 FCFA).



La capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 0,87% à 13 322 milliards de FCFA contre 13 218 milliards de FCFA au terme de la semaine du 24 décembre 2021. Par rapport au 4 janvier 2021, cette capitalisation boursière globale enregistre une hausse de 29,42%. Selon toujours la Revue Hebdomadaire de CGF Bourse, le Price Earning Ratio (PER) du marché a légèrement évolué, se situant à 13,70 contre 13,56 la semaine précédente.

La même tendance haussière est notée concernant le rendement moyen du marché qui passe de 5,95% à la fin de la semaine du 24 décembre à 6,01% à la fin de la semaine sous revue.



Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière à 7 247 milliards de FCFA contre 7 249 milliards de FCFA la semaine précédente, soit un repli de 0,02%.



Selon CGF Bourse, cette embellie de la capitalisation boursière du marché résulte du remboursement du capital des emprunts obligataires dénommés TPCI.O27-TPCI 6% 2017-2025, TPBF.O5-TPBF 6,50% 2017-2024, CRRH.O4- CRRH-UEMOA 6% 2014-2024.

La valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 37,32 milliards de FCFA contre 20,53 milliards de FCFA, soit un bond de 82% par rapport à la semaine précédente, essentiellement portée, selon la Revue de CGF Bourse, par l’emprunt obligataire TPCI.O30 - TPCI 5,95% 2018-2025 pour un montant de 10,27 milliards FCFA lors de la séance du 28 décembre 2021.



Adou FAYE







Source : Le titre Ecobank Transnational Incorporated (ETI)a enregistre la meilleure performance au terme de la semaine du 24 au 31 décembre 2021 avec une hausse de 28,57% de son cours, selon la Revue Hebdomadaire de la Société de Gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-ETI-enregist...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook