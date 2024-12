BRVM : Le titre Filtisac à la tête du Top 5 avec 7,23% de hausse de son cours ce lundi 30 décembre 2024.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 730 FCFA le vendredi 27 décembre 2024 à 1855 FCFA ce lundi 30 décembre 2024, soit une augmentation de 125 FCFA. Au 3eme trimestre 2024, cette entreprise avait vu son résultat courant progressé légèrement de 1%, en s’élevant à 4,144 millions FCFA contre 4,088 milliards FCFA au troisième trimestre 2023. Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Palm Côte d’ivoire (plus 3,46% à 4 780 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 2 480 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 0,31% à 12 900 FCFA) et SIB Côte d’Ivoire (plus 0,28% à 3 570 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,02% à 1 060 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,86% à 475 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,47% à 395 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 2,11% à 9 300 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est repliée, se situant à 768,627 millions FCFA à 1,092 milliard FCFA le vendredi 27 décembre 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 9,511 milliards, en passant de 9948,967 milliards FCFA la veille à 9 939,456 milliards FCFA ce lundi 30 décembre 2024.



Pour sa part, celle du marché des obligations connait une hausse de 8,442 milliards, s’établissant à 10507,114 milliards FCFA contre 10 498,672 milliards FCFA la veille.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite s’est replié de 0,10% à 272,21 points contre 272,47 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30, enregistre une baisse de 0,09% à 136,68 points contre 136,80 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,03% à 112,48 points contre 112,45 points la veille.

