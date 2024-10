BRVM : Le titre NEI CEDA Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 avec 7,24% de hausse de son cours.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur est passé de 760 FCFA la veille à 815 FCFA ce mercredi 16 octobre 2024, soit une augmentation de 55 FCFA. Au titre du premier trimestre 2024, cette société a fortement réduit de 175,510 millions FCFA son résultat net déficitaire qui est passé de -270,229 millions FCFA au 31 mars 2023 à -94,719 millions FCFA. Les investisseurs ont sanctionné positivement cette performance.



Outre NEI CEDA Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,97% à 1 900 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,17% à 650 FCFA), BOA Niger (plus 1,54% à 3 300 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 1,43% à 2 130 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,08% à 695 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,71% à 990 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 4,64% à 14 995 FCFA), BOA Mali (moins 4,02% à 2 150 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,13% à 465 FCFA).



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 33,194 milliards FCFA, passant de 9 573,593 milliards FCFA la veille à 9 540,399 milliards FCFA ce mercredi 16 octobre 2024.



Quant à celle du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 573,589 milliards FCFA.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite a cédé 0,35% à 262,83 points contre 263,75 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,29% à 130,44 points contre 130,82 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé légèrement de 0,01% à 110,78 points contre 110,77 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 854,455 millions FCFA contre 2,054 milliards FCFA le mardi 15 octobre 2024.



Oumar Nourou





Source : Le titre NEI CEDA Côte d’Ivoire (Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d’éditions et de diffusion africaines) figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,24% de progression de son cours à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 16 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-NEI-CEDA-Cot...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook