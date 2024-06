BRVM : Le titre SICOR Côte d’Ivoire réalise la plus forte hausse de cours avec 4,83% ce 27 juin 2024.

Le cours de cette valeur est passé de 3 000 FCFA la veille à 3 145 FCFA ce 27 juin 2024, soit une augmentation de 145 FCFA. Il faut signaler que la société SICOR n’a pas encore publié ses états financiers 2023 ni même ceux de l’exercice 2022. C’est dire donc que la hausse du cours du titre est purement spéculative.



En tout état de cause, Sicor Côte d’Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 500 FCFA), Total Sénégal (plus 2,27% à 2 250 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,44% à 10 600 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,20% à 840 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BICI Côte d’Ivoire (moins 6,54% à 10 005 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,15% à 915 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,44% à 2 000 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 7 000 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,72% à 1 995 FCFA).



La valeur des transactions est remontée à 1,032 milliards FCFA contre 484,796 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 32,284 milliards, passant de 8 558,699 milliards FCFA la veille à 8 526,415 milliards FCFA ce jeudi 27 juin 2024.



Celle du marché des obligations est toujours en embellie, s’établissant à 10 563,254 milliards FCFA contre 10 481,578 milliards FCFA le mercredi 26 juin 2024, soit une hausse de 81,676 milliards FCFA.



Du coté des indices, on note un repli généralisé pour la seconde journée consécutive. C’est ainsi que l’indice composite est en baisse de 0,38% à 229,19 points contre 230,06 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 connait un repli de 0,21% à 114,52 points contre 114,76 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,18% à 107,62 points contre 107,81 points la veille.



