BRVM : Le titre SMB réalise la meilleure performance avec 7,47% de hausse de son cours.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 13 855 FCFA la veille à 14 890 FCFA, soit une hausse de 1 035 FCFA. Entre le vendredi 30 août 2024 où elle cotait à 13 800 FCFA et ce mardi 3 septembre 2024, l’action SMB Côte d’Ivoire connait une augmentation de 1 090 FCFA. La société SMB Côte d’Ivoire de verser à ses actionnaires le 30 septembre 2024, au titre de l’exercice 2023, un dividende global annuel de 8,418 milliards FCFA, correspondant à un dividende net par action de 1 080 FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 14 890 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,46% à 3 890 FCFA), BOA Mali (plus 7,34% à 1 900 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,22% à 1 560 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 530 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Bénin (plus 46,30% à 4 175 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,25% à 895 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 400 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,48% à 640 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 625 FCFA).



La valeur des transactions s’est établie à 477,946 millions FCFA contre 316,987 millions FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est établie à 9 387,867milliards contre 9 313,724 milliards FCFA précédemment.



Celle du marché des obligations est stationnaire à 10 372,417 milliards FCFA. L’indice composite est en progression de 0,84% à 257,93 points contre 255,79 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,78% à 129,36 points contre 128,36 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Prestige connait une forte progression de 1,11% à 115,19 points contre 113,92 points la veille.

Oumar Nourou