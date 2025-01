BRVM : Le titre SOLIBRA Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions.

Selon cette SGI, l’action du brasseur ivoirien SOLIBRA a affiché une performance de 7,72% au terme de la semaine sous revue. <<Les échanges sur l’action ont porté sur 1 235 titres comparé à 253 titres échangés la semaine d’avant, portant ainsi le cours du titre à 13 950 FCFA contre 12 950 FCFA la semaine précédente>>, souligne CGF Bourse. Au premier semestre 2024, cette entreprise avait réalisé un résultat net en baisse de 8,2% à 10 milliards FCFA contre 11 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Le Top3 de CGF Bourse est occupé respectivement par SOLIBRA Côte d’Ivoire (plus 7,72% à 13 950 FCFA), ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire (plus 6,16% à 775 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire (plus 3,91% à 2 390 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire est réalisée par TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire. Selon CGF Bourse, la capitalisation du concessionnaire automobile TRACFRIC MOTORS Côte d’Ivoire a régressé de 15,22% sur la semaine écoulée. <<Cette régression se justifie par les mauvais résultats enregistrés par la société au courant de l’exercice 2024, avec seulement 749 titres cédés au cours de la semaine contre 470 titres transigés durant la semaine du 30 décembre 2024>>. Au premier semestre 2024 le résultat net de TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire est en baisse de 95,16% à 51 millions FCFA contre 1,05 milliard FCFA au 30 juin 2023.



Le Flop3 des plus fortes baisses hebdomadaires est occupé par TRACTAFRIC MOTORS Côte d’Ivoire (moins 15,22% à 1950 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 440 FCFA) et BOA Sénégal (moins 6,67% à 2 940 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 06 au 10 janvier 2025 par une capitalisation boursière de 10 624,08 milliards FCFA contre 10 506,34 milliards FCFA au 03 janvier 2025 en progression de 1,12%. Cette progression se justifie essentiellement par la première cotation des obligations « TPCI.O91 - TPCI 5,90% 2024-2029 » et « TPCI.O92 - TPCI 6,00% 2024-2031 » pour une capitalisation boursière globale de 136,70 milliards de FCFA.



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 179,45 millions de FCFA contre 1,76 milliard de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 89,80% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. CGF Bourse note dans sa revue que les échanges sur le marché ont principalement concerné 7 271 titres de l’obligation « ORGT.O2 - ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 » pour une valeur globale de 59,35 millions de FCFA.



La capitalisation boursière globale de la BRVM s’est repliée de 0,16% à 20 547,61 milliards FCFA contre 20 580,83 milliards FCFA le 3 janvier 2025. Sur la même période, le Price Earning Ratio (PER) est en baisse, se situant à 11,10x contre 11,26x. En revanche, le rendement moyen du marché est en hausse, s’élevant à 9,13% contre 8,95% le 3 janvier 2025.



