BRVM : Le titre Servair Abidjan voit son cours augmenter de 6,96% ce 6 juin 2023.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1 150 FCFA la veille à 1 230 FCFA ce 6 juin 2023, soit une hausse de 80 FCFA. Cette hausse du titre Servair Abidjan s’explique par les bons résultats réalisés par la société au titre de l’exercice 2022 avec un résultat net en forte progression de 90% à 1,272 milliard de FCFA. Les investisseurs au niveau de la BRVM anticipent ainsi le paiement d’un dividende net global de 1,003 milliard de FCFA, propose par le Conseil d’Administration de la société à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquée pour le 13 juin 2023. La date de ce paiement n’est pas encore fixée.



Servair Abidjan se trouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,47% à 1 060 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 15 505 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,45% à 2 930 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,71% à 5 645 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,20% à 1 095 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,42% à 2 185 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,39% à 570 FCFA), Total Sénégal (moins 2,99% à 2 600 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 1,91% à 2 050 FCFA).





La valeur des transactions est remontée par rapport à la séance de la veille, s’établissant à 482,193 millions de FCFA contre 289,971 millions de FCFA.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle connait aussi une hausse de 4,139 milliards, passant de 7276,731 milliards de FCFA la veille à 7280,870 milliards de FCFA ce mardi 6 juin 2023.



Celle du marché obligataire est toujours dans une logique baissière, se situant à 10102,058 milliards de FCFA contre 10113,432 milliards de FCFA la veille.



Du côté des trois indices, on constate la poursuite de l’embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une légère progression de 0,06% à 195,71 points contre 195,60 points précédemment.





Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une progression de 0,05% à 98,32 points contre 98,27 points la veille.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une plus forte hausse de 0,98% à 101,65 points contre 100,66 points le 5 juin.



Oumar Nourou

