BRVM : Le titre Société Générale Côte d’Ivoire enregistre une excellente performance hebdomadaire

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

<< Malgré le fait que l'action ait détaché un dividende de 1 112,43 FCFA lors de la séance du 26 mai, soit deux semaines auparavant, son cours a augmenté bien au-delà de la valeur de 14 995 FCFA atteinte avant l'ex-dividende, soit une hausse de 6,37% par rapport à son pic le plus récent (14 955 FCFA)>>, analyse CGF Bourse. selon toujours cette SGI, les résultats financiers de la société pour l'année 2022 et au premier trimestre 2023 semblent convaincre les investisseurs et améliorer leurs perspectives concernant le titre SGB CI. La banque a enregistré une augmentation de 21% de son résultat net au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente.





La plus forte baissé hebdomadaire de cours est le fait de FILTISAC Côte d’Ivoire avec -6,78%. Selon CGF Bourse, depuis le début de l'année, le cours du titre est en baisse et a trouvé un niveau de support autour de 1 080 FCFA. <<Comme fait notoire, souligne la SGI, le rapport d'activités de la société pour le premier trimestre indique un bénéfice net de 138 millions FCFA, comparé à une perte de 382 millions FCFA à la même période en 2022, grâce à une bonne politique de gestion de la société. >>Cependant, note CGF Bourse dans sa revue, la légère diminution du chiffre d'affaires et la baisse des exportations de certaines matières premières pouvant affecter sa production de jute ne rassurent pas les investisseurs quant aux perspectives de la société. Depuis l'annonce de ce résultat le 11 mai 2023 jusqu'à la dernière cotation du titre, le cours de l'action fluctue entre 1 095 FCFA et 1 200 FCFA avec de faibles volumes, ce qui témoigne d'un manque d'enthousiasme à son égard.



Concernant le compartiment obligataire du marché financier sous-régional, il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 104 milliards FCFA au 09 juin contre 10 113 milliards FCFA au 05 juin, soit une baisse de 0,09%. <<Cette régression de la capitalisation boursière se justifie par le remboursement partiel du capital des emprunts obligataires TPCI.O30 et FTIMC.O1 dénommés « TPCI 5,95% 2018-2025 » et « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 » dont les valeurs ont chuté de 16,67% et de 4,76% respectivement>> a note la SGI.



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 743,22 millions FCFA contre 601,16 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 142,06 millions FCFA de la valeur échangée sur les titres obligataires (+23,63%). Les transactions du marché ont porté principalement sur 31 466 titres transigés le 08 juin 2023 sur l’emprunt obligataire FORBT.O1 dénommé « FCTC ORABANK 7% 2021-2026 » pour un montant global de 280,57 millions FCFA.



Le Price Earning Ratio (PER) du marché s’est rehaussé, passant de 8,65 à 8,73. Quant au rendement moyen du marché, il a enregistré une légère hausse de 0,01 point de pourcentage à 8,26% le 9 juin contre 8,25% le 5 juin 2023.



Concernant la capitalisation boursière globale du marché, elle enregistre une hausse de 0,66% à 17 505 milliards de FCFA.



Oumar Nourou





Source : Le titre Société Générale Côte d’Ivoire a enregistré une excellente performance hebdomadaire (+7,77%) avec un volume de 14 338 actions négociées au cours de la semaine du 5 au 9 juin 2023, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-Societe-Gene...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook