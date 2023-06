BRVM : Le titre Total Sénégal propulsé à la tête des meilleures performances au cours de la semaine du 22 mai 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023

Selon cette publication, la variation de +6,56% de ce titre <<pourrait équivaloir à la performance journalière d’un titre, en raison d’une baisse générale du marché impacté par des détachements de dividende.>> CGF Bourse note que le volume des titres transigés sur l’action a triplé passant de 1 228 titres échangés la semaine précédente à 3 754 titres transigés durant la semaine sous revue.



<<Ce qui justifie également la progression du cours de l’action comparé à sa performance d’il y a une semaine>> a analysé la SGI, ajoutant que les performances financières de la société Total Sénégal au premier trimestre 2023 sont bonnes, confortant ainsi les perspectives des investisseurs vis-à-vis du titre.



Le Top 5 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par Total Sénégal (+6,56% à 2 600 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (+6,25% à 680 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (+6,19% à 600 FCFA).



Selon CGF Bourse, la baisse de 6,15%du cours du titre SAFCA Côte d’Ivoire se justifie par le manque de contrepartie pour les vendeurs qui détiennent l’action.>> La SGI ajoute que cela s’observe dans la faiblesse des volumes échangés qui sont passés de 104 titres à 75 titres transigés durant la semaine. De plus, la société affiche un résultat net déficitaire depuis près de trois ans, ce qui explique le manque d'enthousiasme des investisseurs à l'égard de cette action.



Le Top 5 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par BOA Benin (-9,45% à 5 750 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (-6,30% à 5 280 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (-6,15% à 840 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 116 milliards FCFA au 26 mai contre 10 146 milliards FCFA au 22 mai, soit une baisse de 0,32%. Cette régression de la capitalisation boursière est justifiée par la baisse de la valeur des emprunts obligataires BIDC.O5 et TPNE.O4 dénommés « BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 » et « TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 1,138 milliard FCFA contre 214,4 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 924 millions FCFA (+431%). Selon CGF Bourse, les transactions du marché portent principalement sur 97 876 titres transigés le 26 mai 2023 sur l’emprunt obligataire TPCI.O23 dénommé « TPCI 5.90% 2016-2026 » pour un montant global de 929,82 millions FCFA.



Dans sa revue, CGF Bourse note que sur la période du 22 au 26 mai 2023, les montants sollicités par les trésors publics des pays de l’UMOA sur le marché monétaire ont été totalement couverts par les montants offerts par les participants. Les taux d’absorption sont compris entre une fourchette de 49,07% pour le Niger dont les offres ont abondé sur le BAT 6 mois et de 88,63% pour l’Etat du Burkina Faso. Le taux de couverture sur les trois instruments émis par le trésor public du Niger est de 224,18% pour un montant sollicité de 30 milliards FCFA et l’émetteur n’a retenu aucune soumission sur l’OAT 36 mois. Les émetteurs ont sollicité le marché des titres publics pour un montant global de 127,5 milliards FCFA contre 130 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse des besoins de 1,92%. Les soumissions s’élèvent à un montant global de 158,1 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 124%. Le montant global retenu par les Etats est de 98,11 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 62%.



Oumar Nourou





Source : Le titre Total Sénégal a été propulsé à la tête des meilleures performances au terme de la semaine du 22 au 23 mai 2023, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

