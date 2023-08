BRVM : Le titre Uniwax Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde fois consécutive.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue de la séance de bourse du 23 août 2023, cette valeur avait réalisé en effet une hausse de cours de 7,33% à 805 FCFA. Ce titre a récidivé ce jeudi 24 août 2023 avec 5,59% de hausse de cours à 850 FCFA. Entre le lundi 21 août 2023 où elle cotait à 740 FCFA et le jeudi 24 août 2023, le cours de l’action Uniwax Côte d’Ivoire a enregistré une augmentation de 110 FCFA.



Pourtant, selon les états financiers certifies par les commissaires aux comptes, cette entreprise, spécialisée dans la production et la commercialisation de tissus, avait fait une perte de 1,298 milliard de FCFA au terme de l’exercice 2022 contre un résultat bénéficiaire de 1,400 milliard de FCFA. La société n’a pas encore publié ses résultats trimestriels 2023.



En dehors de Uniwax, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 5,18% à 5 785 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,09% à 1 400 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,23% à 3 200 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,82% à 3 095 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 5 550 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 78 455 FCFA), BOA Mali (moins 6,55% à 1 355 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 4,85% à 1 470 FCFA) et Sodeci Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 5 000 FCFA).





Au des activités du marché, la valeur des transactions fait une forte remontée en passant de 525,223 millions de FCFA la veille à 1,515 milliard de FCFA ce 24 août 2023.



Le marché des actions est aussi en hausse de 21,196 milliards, passant de 7718,361 milliards FCFA la veille à 7697,165 milliards de FCFA ce jeudi 24 août 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 126,161 milliards de FCFA.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) connait un repli de 0,27% à 206,90 points contre 207,47 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une baisse de 0,12% à 103,96 points contre 104,08 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une légère hausse de 0,02% à 102,22 points contre 102,20 points la veille.



Oumar Nourou





Source : Après la journée du 23 août 2023, le Titre Uniwax Côte d’Ivoire figure, pour la seconde fois consécutive, à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à l’issue de la séance de cotation de ce 24 août 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-Uniwax-Cote-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook