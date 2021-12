BRVM : Léger accroissement hebdomadaire du rendement moyen du marché

Ce rendement est en effet passé de 6,06% lors de la semaine du 29 novembre au 3 octobre 2021 à 6,17% à l’issue de la semaine sous revue.



Quant à la capitalisation boursière globale, elle est apparue en baisse de 0,24% à 12 988 milliards de FCFA contre 13 019 milliards de FCFA au terme de la semaine du 3 décembre 2021.



Concernant le marché des actions, CGF Bourse indique que la plus forte hausse de cours de la semaine est réalisée par Tractafric Motors Cote d’Ivoire (TMC) avec +11,01%. << Le cours du titre est sur un rallye de noël depuis le 10 novembre, date de la publication des résultats du 3ème trimestre 2021>>, analyse CGF Bourse. Cette SGI poursuit que l’action est sur un trend haussier et a enregistré une hausse de 12,71% entre les séances du 10 novembre 2021 (3 265 FCFA) et du 10 décembre (3 680 FCFA). Cette embellie est portée par la hausse de +12,33% de la part de marché et par la croissance de l’activité du service après-vente.



En dehors de TMC qui figure en tête du Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours, il y a SOLIBRA Cote d’Ivoire (+7,54% à 145 200 FCFA) et Oragroup Togo (+7,38% à 4 295 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de Vivo Energy Cote d’Ivoire avec -7,78% à 830 FCFA. Selon la Revue de CGF Bourse, l’action est sur une série de contreperformance depuis la publication de ses résultats du 3ème trimestre, une chute de 21% du bénéfice net à 1,29 milliards de FCFA. C’est ainsi que le titre a subi un retrait de 19,81% entre le 29 octobre (1 035 FCFA) et le 10 décembre (830 FCFA). <<Ce repli des cours est dû à des prises de profits de la part des investisseurs suite à des coupures de positions, souligne CGF Bourse.



Concernant le marché obligataire, il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière à 7 092 milliards FCFA contre 7 094 milliards FCFA la semaine précédente, soit un retrait de 0,03%. Selon CGF Bourse, cette baisse de la capitalisation boursière du marché est en lien avec le remboursement partiel du capital de l’emprunt obligataire du Trésor Public du Burkina Faso dénommé « TPBF.O6 6,50 % 2018-2025 » lors de la séance du 05 décembre et par la contreperformance des titres TPCI.O30 (-11,11%) ; TPBF.O9 (-4,76%). La valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 14,76 milliards de FCFA contre 7,82 milliards de FCFA, soit un bond de 88,71% par rapport à la semaine précédente, essentiellement portée par l’emprunt obligataire « TPCI.O23 - TPCI 5,90% 2016-2026 » pour un montant de 10,21 milliards FCFA lors de la séance du 07 décembre 2021.



En ce qui concerne le marché des titres publics, la Revue Hebdomadaire de CGF Bourse indique que les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 90 milliards de FCFA. Les investisseurs ont proposé un montant de 216,37 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 240,4%. Les émetteurs ont retenu un montant de 95,57 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 44,2%. L’émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Obligations de Relance du Trésor du SENEGAL avec un taux de couverture de 236,8% pour un montant global proposé de 165,77 milliards FCFA.



