BRVM : Légère hausse de 966 millions FCfa de la capitalisation du marché obligataire, en fin de semaine.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 9980,576 milliards de FCFA contre 9979,610 milliards de FCFA la veille. Malgré cette légère remontée, la capitalisation du marché obligataire demeure toujours sous la barre des 10 000 milliards de FCFA qu’elle a quitté jeudi 3 août 2023.



Quant à celle du marché des actions, elle affiche une hausse de 7,86 milliards, à 7673,805 milliards de FCFA contre 7665,945 milliards de FCFA le jeudi 3 août 2023.



Concernant la valeur des transactions, elle est légèrement remontée à 441,323 millions de FCFA contre 371,573 millions de FCFA la veille.



Quant aux trois indices phares de la Bourse, ils connaissent une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,10% à 206,27 points contre 206,06 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,10% à 103,61 points contre 103,51 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse 0,98% à 1103,41 points contre 04,43 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 1 385 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,29% à 930 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 6,03% à 9 500 FCFA) BOA Burkina Faso (plus 5,39% à 6 750 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 4,90% à 750 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Niger (moins 7,47% à 4 705 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 5,91% à 2 230 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,92% à 1 255 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 750 FCFA) et Total Sénégal (moins 2,92% à 2 495 FCFA).



Oumar Nourou

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Legere-hausse-de-966-...