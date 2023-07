BRVM : Les activités de marché terminent la séance de cotation en vert ce 18 juillet 2023

L’indice composite enregistre une légère progression de 0,04% à 203,83 points contre 203,75 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,10% à 102,36 points contre 102,26 points précédemment.



La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige avec 0,46% à 101,39 points contre 100,93 points la veille.



La valeur des transactions s’est rehaussée à 1,143 milliard de FCFA contre 306,244 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 3,068 milliards, à 7582,973 milliards de FCFA contre 7579,905 le lundi 17 juillet 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est en baisse de 4,111 milliards, passant de 10 111,451 milliards de FCFA la veille à 10 107,340 milliards de FCFA ce 18 juillet 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 3,69% à 8 290 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,41% à 5 735 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 1,80% à 2 545 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,78% à 860 FCFA) et BOA Niger (plus 1,69% à 6 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,78% à 1 100 FCFA), BOA Mali (moins 5,45% à 1 300 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 550 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,14% à 770 FCFA).



Oumar Nourou

A l’exception du marché obligataire, les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation de ce mardi 18 juillet 2023 en vert.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-activites-de-marc...