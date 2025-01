BRVM : Les activités du marché démarrent la semaine en baisse.

A l’issue de la séance de cotation de ce lundi 20 janvier 2025, la valeur totale des transactions s’est établie à 343,558 millions FCFA contre 593,023 millions FCFA le vendredi 17 janvier 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une baisse de 36,336 milliards, se situant à 9 951,009 milliards FCFA contre 9 987,345 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations, est par contre en hausse de 729 millions FCFA, passant de 10 581,093 milliards FCFA la veille à 10 581,822 milliards FCFA ce lundi 20 janvier 2025.



Les indices sont de nouveau en baisse. L’indice BRVM Composite a régressé de 0,36% à 272,53 points contre 273,52 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,39% à 137,06 points contre 137,59 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige se replie de 0,46% à 113,04points contre 113,56 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,21% à 1 115 FCFA), BOA Mali (plus 5,88% à 1 800 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,41% à 1 850 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,21% à 495 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 4 500 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 960 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,33% à 2 900 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 390 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 2,02% à 24 000 FCFA).

