BRVM : Les activités du marché en berne, ce jeudi 19 septembre 2024

Le cours de cette valeur est passé de 8 300 FCFA la veille à 8 900 FCFA à la fin de la séance de ce mercredi 18 septembre 2024, soit une augmentation de 600 FCFA. A la fin du premier trimestre 2024, Ecobank Côte d’Ivoire a réalisé un résultat net de 14,052 milliards de FCFA en hausse de 22,1% par rapport au premier trimestre 2023. La société n’a pas encore publié son rapport d’activités au titre du deuxième trimestre 2024.



La valeur des transactions est ainsi passée de 1,094 milliard FCFA la veille à 592,253 millions FCFA ce 19 septembre.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 30,148 milliards FCFA, passant de 9 513,703 milliards FCFA la veille à 9 483,555 milliards FCFA ce jeudi 19 septembre 2024.



Celle du marché des obligations enregistre elle aussi une baisse de 2,301 milliards, à 10 539,584 milliards FCFA contre 10 541,885 milliards FCFA le mercredi 18 septembre 2024.



Les trois indices sont toujours dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi enregistré une baisse de 0,32% à 261,27 points contre 262,10 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a cédé 0,38% à 131,03 points contre 131,53 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,48% à 113,78 points contre 113,24 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 2 385 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 770 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 5,98% à 7 000 FCFA), Total Sénégal (plus 5,91% à 2 330 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 555 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 805 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,36% à 1 070 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 5,62% à 8 400 FCFA), BOA Niger (moins 3,53% à 3 140 FCFA) et BOA Bénin (moins 3,41% à 4 250FCFA).

Oumar Nourou