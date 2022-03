BRVM : Les deux indices phares réalisent plus de 1% de hausse ce 30 mars 2022

L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une progression de 1,66% à 168,28 points contre 165,54 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 1,06% à 220,98 points contre 218,66 points la veille.



La valeur des transactions s’est inscrite en baisse, s’établissant à 338,884 millions de FCFA contre 2,425 milliards de FCFA la veille.



Par contre, on note une augmentation de 70,064 milliards au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions qui se situe à 6652,096 milliards de FCFA contre 6582,032 milliards de FCFA le mardi 29 mars 2022.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 7640,968 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 6,97% à 2 685 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 5,84% à 5 800 FCFA), BICCI Côte d’Ivoire (plus 5,27% à 6 390 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,97% à 845 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Safca Côte d’Ivoire (moins 6,80% à 1 165 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,36% à 1 150 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,91% à 4 355 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 5 400 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,47% à 10 050 FCFA).

