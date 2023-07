BRVM : Les indices phares voient rouge à la fin de la séance de cotation de ce 19 juillet 2023

C’est ainsi que l’indice composite a enregistré une baisse de 0,44% à 202,94 points contre 203,83 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une baisse de 0,46% à 101,89 points contre 102,36 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige n’est pas en reste avec un repli de 0,50% à 100,88 points contre 101,39 points la veille.



La valeur des transactions a fait un plongeon, s’établissant à 255,129 millions de FCFA contre 1,143 milliard de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 33,186 milliards, passant de 7582,973 milliards de FCFA la veille à 7549,787 ce 19 juillet 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est en hausse de 933 millions, s’élevant à 10 108,273 milliards de FCFA contre 10 107,340 milliards de FCFA le 18 juillet 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,53% à 2 190 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,64% à 570 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 3 100 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,70% à 760 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,70% à 2 520 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 68 450 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 7,12% à 1 300 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,79% à 1 305 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 6,33% à 2 810 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 4,62% à 620 FCFA).



Oumar Nourou

Contrairement à la séance de la veille ou ils affichaient une embellie, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la journée de bourse de ce mercredi 19 juillet 2023 dans le rouge.