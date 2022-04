BRVM : Les indices terminent la journée de cotation du 26 avril 2022 dans le rouge

L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une baisse de 0,92% à 219,22 points contre 168,71 points précédemment. L’indice BRVM Composite a aussi enregistré un repli de 0,66% à 219,22 points contre 220,68 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 43,89 milliards, passant de 6642,819 milliards de FCFA la veille à 6598,929 milliards de FCFA ce 26 avril 2020.



Quant à celle du marché obligataire, elle a aussi enregistré une baisse de 411 millions, à 7729,952 milliards de FCFA contre 7730,363 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 534,476 millions de FCFA contre 809,314 millions de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 875 FCFA), Total Sénégal (plus 4,04% à 2 445 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 3,73% à 7 795FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,28% à 1 730 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 2,47% à 830 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (moins 5,60% à 4 720 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 3,93% à 13 210 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,92% à 6 000 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 3,30% à 4 255 FCFA) et SUCRIVOIRE Côte d’Ivoire (moins 2,91% à 1 000 FCFA).

Après avoir renoué avec l'embellie la veille, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation du mardi 26 avril 2022 dans le rouge.