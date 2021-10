BRVM : Les indices terminent la semaine dans la zone rouge

L’indice BRVM 10 a cédé de 0,07% à 144,81 points contre 144,91 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a cédé 0,13% à 186,00 points contre 186,24 points la veille.



Cette situation des indices, a impacte négativement la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a en effet enregistre une baisse de 7,19 milliards FCFA, s’établissant à 5595,605 milliards FCFA contre 5602,795 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle a enregistré une hausse de 8,717 milliards, à 7077,523 milliards FCFA contre 7068,806 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s’est établie à 228,300 millions FCFA contre 326,787 millions FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bicici Côte d’Ivoire (plus 4,24% à 6 150 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 625 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,58% à 4 195 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 2 200 FCFA) et CFOA Motors Côte d’Ivoire (plus 1,19% à 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 6 230 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 5,39% à 4 210 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 1 140 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 1 020 FCFA).

