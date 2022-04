BRVM : Les investisseurs moins dynamiques dans leurs transactions en fin de semaine

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 232,117 millions de FCFA contre 436,322 millions de FCFA la veille. Durant la semaine du 4 au 8 avril 2022, les transactions opérées n’ont pas dépassé les 651 millions alors qu’elles franchissaient les milliards notamment les dernières semaines du mois de mars. Sur la semaine du 4 au 8 avril la moyenne des transactions à la BRVM se situe à 362 millions de FCFA.



Du coté des indices, on note une baisse. L’indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,13% à 217,92 points contre 218,21 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 10 a cédé 0,17% à 167,37 points contre 167,65 points précédemment.





La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse 8,597 milliards de FCFA à 6559,889 milliards de FCFA contre 6568,486 milliards de FCFA le jeudi 7 avril 2022.



Celle du marché des obligations est par contre stationnaire à 7621,802 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,45% à 1 160 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 840 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 4,58% à 6 400 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,22% à 2 300 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,40% à 4 360 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 5,28% à 7 000 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 4,15% à 1 040 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 2,63% à 4 810 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 800 FCFA) et BOA Niger (moins 2,10% à 6 750 FCFA).



Oumar Nourou

Oumar Nourou

Les investisseurs opérant à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se sont montrés très peu dynamiques à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 8 avril 2022 avec moins de 233 millions de transactions.