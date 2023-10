BRVM : Les obligations du Sénégal font monter en flèche la capitalisation boursière du marché des obligations.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 391,826 milliards FCFA contre 10 250,058 milliards de FCFA la veille. A l’origine de cette forte hausse, il y a la première cotation de 5 946 151 obligations Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028, 4 855 020 obligations Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 et 3 025 499 Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033, soit un montant total de 138 266 700 000 FCFA.



Dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits dans le budget de l’année 2023, l’Etat du Sénégal, par le biais de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, avait émis du 3 au 9 août 2023 ces emprunts obligataires.





Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en hausse de 25,767 milliards, à 7796,662 milliards de FCFA contre 7770,895 milliards de FCFA le mercredi 25 octobre 2023.



La valeur des transactions s’est nettement redressée, passant de 289,185 millions de FCFA la veille à 1,019 milliard de FCFA ce jeudi 26 octobre 2023.





Du côté des indices, on note une situation contrastée. L ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,33% à 209,57 points contre 208,88 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une hausse de 0,48% à105,45 points contre 104,98 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,79% à 99,61 points contre 100,40 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 4,95% à 530 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 3,93% à 925 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,34% à 16 845 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 240 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 1,74% à 2 045 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 85 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 1 400 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), Total Sénégal (moins 3,85% à 2 500 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,27% à 1 075 FCFA).

Oumar Nourou

