BRVM : Les trois indices phares clôturent la séance de cotation du 3 mars 2023 en vert.

C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a gagné 0,15% à 206,18 points contre 205,88 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a progressé de 0,20% à 102,88 points contre 102,67 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une légère hausse de 0,01% à 107,51 points contre 107,50 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est nettement redressée, passant de 738,558 millions de FCFA le 2 mars à 1,220 milliard de FCFA ce 3 mars 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a clôturé en hausse de 11,274 milliards, s’élevant à 7670,457 milliards de FCFA contre 7659,183 milliards de FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire est restée stationnaire à 9985,227 milliards de FCFA.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 1 150 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,04% à 1 040 FCFA), BOA Bénin (plus 5,95% à 6 495 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,59% à 2 050 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 1,77% à 7 485 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Mali (moins 4,44% à 1 290 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 1 950 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 200 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 7 000 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,18 à 835 FCFA).



Oumar Nourou

