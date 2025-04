BRVM : Les trois indices phares renouent avec les fortes baisses ce lundi 14 avril 2025.

L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une baisse de 1,24% à 287,19 points contre 290,79 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a régressé de 1,39% à 144,66 points contre 146,70 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 1,17% à 122,03 points contre 123,48 points la veille.



Cette baisse des indices notamment celle du BRVM Composite a négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est repliée de 135,255 milliards, passant de 10 906,711 milliards FCFA le vendredi 11 avril 2025 à 10 771,456 milliards FCFA ce lundi 14 avril 2025. Celle du marché des obligations est en hausse de 5,275 milliards, s’élevant à 10 458,759 milliards FCFA contre 10 464,034 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est un peu rehaussée à 975,500 millions FCFA contre 825,137 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 4 625 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,22% à 1 930 FCFA), ETI Togo (plus 7,14% à 15 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 1 375 FCFA) et Palme Côte d’Ivoire (plus 4,63% à 5 650 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Orange Côte d’Ivoire (moins 7,24% à 14 605 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,07% à 460 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,99% à 865 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 4,68% à 2 650 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (moins 3,42% à 2 400 FCFA).

Oumar Nourou