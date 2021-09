BRVM : Maintien de la dynamique haussière de la capitalisation des actions

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation est en effet passée de 5429,478 milliards FCFA la veille à 5458,247 milliards FCFA au terme de la journée du mardi 21 septembre 2021, soit une augmentation de 28,769 milliards FCFA. Entre lundi 20 septembre et ce mardi 21 septembre 2021, la capitalisation des actions a enregistré une forte augmentation de 55,708 milliards FCFA.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 14,926 milliards FCFA, passant de 7092,483 milliards FCFA la veille à 7077,557 milliards FCFA ce mardi.





La valeur totale des transactions s’est située à 1,625 milliard FCFA contre 9,133 milliards FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 a gagné 0,46% à 142,88 points contre 142,23 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,53% à 181,37 contre 180,41 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,59% à 105 000 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 660 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,49% à 3 110 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 3,47% à 7 150 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 3 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bicici Côte d’Ivoire (moins 5,43% à 6 100 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 1,05% à 4 700 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 0,91% à 545 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 0,72% à 690 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 0,49% à 4 080 FCFA).



Oumar Nourou







Source : La dynamique haussière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis plusieurs journées, s’est maintenue à l’issue de la séance de cotation de ce mardi 21 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Maintien-de-la-dynami...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos