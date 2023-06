BRVM : Moins de 290 millions FCfa de transactions enregistrés ce 5 juin 2023

La valeur des transactions s’est en effet établie à 289,971 millions de FCFA contre 528,178 millions de FCFA la veille. Depuis le début du mois de juin, le marché a du mal à enregistrer des transactions d’un milliard de FCFA ou plus.



La plus forte transaction remonte au premier juin 2023 avec 723,238 millions de FCFA. Après le paiement des dividendes de quelques valeurs (Ecobank Côte d’Ivoire, Société Générale Côte d’Ivoire, BOA Benin, BOA Sénégal et Sonatel Sénégal) les investisseurs ont une position d’attente vis-à-vis des autres titres dont la date de paiement des dividendes est annoncée. C’est le cas de Orange Côte d’Ivoire qui annonce le versement d’un dividende net par action de 752,76 FCFA.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 20,926 milliards, à 7276,731 milliards de FCFA contre 7255,805 milliards de FCFA le vendredi 2 juin 2023.



Celle du marché obligataire est en légère baisse de 78 millions, avec une réalisation qui passe de 10 113,510 milliards de FCFA la veille à 10113,432 milliards de FCFA ce lundi 5 juin 2023.



Du côté des trois indices, on note une embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse), a enregistré une progression de 0,29% à 195,60 points contre 195,04 points précédemment.





Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une progression de 0,41% à 98,27 points contre 97,87 points la veille.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une hausse de 0,57% à 100,66 points contre 100,09 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,11% à 6 400 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 3,65% à 7 805 FCFA) Total Sénégal (plus 3,08% à 2 680 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 680 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,07% à 14 800 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 62 530 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 1 805 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 1,48% à 1 330 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 1,39% à 710 FCFA).



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 5 juin 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré moins de 290 millions de FCFA de transactions.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Moins-de-290-millions...