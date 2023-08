BRVM : Moins de 52 millions de FCFA de transactions enregistrées ce 16 août 2023.

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 51,383 millions de FCFA contre 713,761 millions de FCFA le lundi 14 août 2023.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 353 millions, à 7660,717 milliards de FCFA contre 7661,070 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché des obligations, elle est toujours en baisse de 2,5 milliards, passant de 9961,068 milliards de FCFA la veille à 9958,568 milliards de FCFA ce 16 août 2023.



L’indice composite (l’indice général de la Bourse) est resté stationnaire à 205,92 points.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre une légère hausse de 0,01% à 103,37 points contre 103,36 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,17% à 103,50 points contre 103,32 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 1 175 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,35% à 3 350 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,12% à 16 665 FCFA) Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,86% à 1 800 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,82% à 560 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SITAB Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 5 880 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,74% à 1 150 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 900 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 6 800 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,56% à 760 FCFA).



Oumar Nourou







C’est à croire que la fête de l’Assomption célébrée le 15 août 2023 a impacté l’engouement des investisseurs à faire des placements en ce sens que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions de moins de 52 millions de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 16 août 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Moins-de-52-millions-...