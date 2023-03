BRVM : Persistance de la morosité de la majorité des activités du marché ce 22 mars.

La valeur des transactions est ainsi apparue en baisse, avec une valeur transige de 603,828 millions de FCFA contre 971,880 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 1,437 milliard, passant de 7579,364 milliards de FCFA la veille à 7577,927 milliards de FCFA ce 22 mars 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré aussi une baisse de 4,802 milliards, s’élevant à 10 105,373 milliards de FCFA contre 10 110,175 milliards de FCFA précédemment.



En revanche, du côté des indices, la situation est contrastée. En effet, si du côté de l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), c’est l’embellie avec une hausse de 0,53% à 106,67 points contre 106,11 points précédemment, il en va autrement des autres indices. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement cédé 0,02% à 203,69 points contre 203,73 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est resté stationnaire à 102,56 points.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 6,16% à 2 240 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,34% à 1 085 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 2,18% à 1 170 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,08% à 14 000 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 0,70% à 15 900 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,80% à 650 FCFA), BOA Benin (moins 4,54% à 6 200 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,94% à 610 FCFA), BOA Mali (moins 3,19% à 1 215 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,44% à 2 195 FCFA).

Oumar Nourou













La morosité de la majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui s’est manifestée depuis quelques journées, a persisté à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Persistance-de-la-mor...