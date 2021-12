BRVM : Plongeon des transactions au terme de la séance de cotation de ce 29 décembre

La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 2,326 milliards de FCFA contre 14 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 11,674 milliards de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 4,684 milliards de FCFA à 5995,699 milliards de FCFA contre 5991,015milliards de FCFA précédemment.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire a baissé de 11,581 millions de FCFA à 7222,393 milliards de FCFA contre 7233,974 milliards la veille.



Du côté des indices, on note une progression mais avec des degrés variables. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi enregistre une progression de 0,26% à 151,69 points contre 151,30 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé plus faiblement de 0,08% à 199,30 points contre 199,14 points précédemment.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,50% à 9 680 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 5 485 FCFA), Ecobank Transnational Incorporated (plus 6,25% à 17 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 880 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (plus 1,97% à 149 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 1 525 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 835 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 6,83% à 5 590 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,48% à 1 010 FCFA).



