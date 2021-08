BRVM : Plus de 6 milliards FCFA de transactions hebdomadaires opérées sur le marché obligataire

Le volume de titres transigés afférant à ce montant est de 623 846. Selon Impaxis Securities, le titre "TPCI 5.75% 2019-2026” est le titre le plus échangé de la semaine avec 82,52% de la valeur des transactions.



Au terme de la semaine sous revue, la capitalisation boursière du marché des obligations s'est établie à 6 775,56 milliards FCFA contre 6 808,05 milliards FCFA au vendredi 30 juillet 2021.



Concernant le marché des actions, le BRVM C, indice phare du marché, a progressé de 0,68% et termine la semaine à 169,32 points. Le second indice phare du marché, le BRVM 10, a affiché une hausse de 0,73% pour une valeur de 136,46 points en fin de semaine.

Un total de 1 886 360 titres a été échangé sur la semaine en revue pour une valeur de 1,405 milliard FCFA. << Avec 58,59% de cette valeur, le secteur Services Finances s’est imposé comme le plus actif en termes de valeur et occupe également la tête du classement des secteurs en termes de volume avec 1 518 384 titres transigés>>, analyse Impaxis Securities.



Le titre Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a été le plus actif en termes de volume enregistrant 1 222 975 titres échangées pour une variation nulle du cours de l’action au bout de la semaine du 2 au 6 aout 2021.



Quant au titre SONATEL, il est, avec une valeur de 221 millions FCFA, la plus importante valeur échangée de la semaine pour une variation de +5,81%. Pour sa part, la valeur SICOR Cote d’Ivoire (+24,75% à 4 965 FCFA) a réalisé la meilleure performance de la semaine.



Entre le 2 et le 6 aout, 23 valeurs sont en hausse, 15 en baisse alors que 6 sont restées inchangées.



Concernant le marché des titres publics, Impaxis Securities signale dans sa revue que le montant global mis en adjudication durant la semaine sous revue se chiffre à 125 milliards FCFA, a raison de 55 milliards FCFA pour l’émission simultanée de bons du Trésor de l’Etat de Côte d’Ivoire, 50 milliards FCFA pour l’émission simultanée d’obligations du trésor du Mali et 20 milliards FCFA de Bons du Trésor de l’Etat du Niger.



Le montant global des soumissions est ressorti à 357,712 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 286,17%. Les montants effectivement retenus par les Etats de Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger s’établissent respectivement à 56,307 milliards FCFA, 50 milliards FCFA et 22 milliards FCFA.



