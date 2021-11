BRVM : Plus de 6 milliards FCfa de transactions opérées ce jeudi 11 novembre 2021

Jeudi 11 Novembre 2021

La valeur totale de ces transactions est ainsi passée de 451,222 millions de FCFA le mercredi 10 novembre 2021 à 6,471 milliards de FCFA ce jeudi 11 novembre 2021. C’est la deuxième fois depuis le début du mois de novembre que la BRVM enregistre un tel niveau de transactions après celui enregistre le 2 novembre avec 6,236 milliards de FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une légère augmentation de 1,444 milliards de FCFA, passant de 5753,433 milliards de FCFA la veille à 5754,877 milliards de FCFA ce jeudi 11 novembre 2021.



Celle des obligations a quitté sa position stationnaire, pour progresser de 102,175 milliards à 7184,939 milliards de FCFA contre 7082,764 milliards FCFA la veille.

L’indice BRVM 10 a gagné de 0,71% à 146,75 points contre 145,72 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,03% à 191,30 points contre 191,25 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,02% à 1 150 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5% à 840 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 1,53% à 3 315 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 1,25% à 4 450 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,16% à 4 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 6 805 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 126 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,29% à 2 150 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,71% à 5 205 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,39% à 4 490 FCFA).

Oumar Nourou





Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a enregistré des transactions de plus de 6 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 11 novembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plus-de-6-milliards-F...

