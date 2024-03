BRVM : Poursuite de l’embellie de la capitalisation du marché des actions ce 28 mars 2024.

Cette capitalisation du marché des actions s’est établie à 8032,719 milliards de FCFA contre 8003,959 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 28,76 milliards. Entre le vendredi 22 mars 2024 où elle s’établissait à 7971,947 milliards de FCFA et le jeudi 28 mars 2024, la capitalisation du marché des actions a enregistré une augmentation de 60,772 milliards FCFA.



Celle du marché des obligations est en revanche en baisse de 26,6 milliards de FCFA, se situant à 10 275,726 milliards de FCFA contre 10 302,326 milliards de FCFA le mercredi 27 mars 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle a fortement baissé, passant de 2,746 milliards de FCFA la veille à 329,122 millions de FCFA la veille.



L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,36% à 215,92 points contre 215,15 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,33% à 108,43 points contre 108,07 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une régression de 0,12% à 100,54 points contre 100,66 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,04% à 2 280 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,34% à 9 495 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,18% à 810 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 1 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 1 120 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,14% à 17 300 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 0,09% à 5 700 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (moins 0,07% à 6 895 FCFA).



Oumar Nourou

L’embellie de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le vendredi 22 mars 2024, s’est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce jeudi 28 mars 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-l-embell...