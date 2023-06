BRVM : Poursuite de l’embellie des indices phares de la Bourse ce 19 juin 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,26% (après 0,63%) à 196,88 points contre 196,36 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 0,19% (après 0,51%) à 98,71 points contre 98,52 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,41% (après 0,42%) à 102,23 points contre 101,81 points la veille.



Au niveau des activités du marché, la capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 19,342 milliards, avec une réalisation qui passe de 7304,982 milliards de FCFA la veille à 7324,324 milliards de FCFA ce 19 juin 2023.



Celle du marché obligataire est, en revanche, en baisse de 31,91 milliards, s’élevant à 10 046,211milliards de FCFA contre 10 078,121 milliards de FCFA le vendredi 16 juin 2023.



La valeur des transactions s’est établie à 675,424 millions de FCFA contre 1,148 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 725 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,21% à 73 075 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,19% à 810 FCFA), ONATEL Burkina (plus 2,76% à 2 980 FCFA) et BOA Benin (plus 2,66% à 5 795 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,82% à 1 085 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,27% à 780 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,23% à 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 1,02% à 2 900 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (moins 0,62% à 4 800 FCFA).

Oumar Nourou



L'embellie notée au niveau des trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le vendredi 16 juin 2023, s'est poursuivie, quoique de façon moins vigoureuse, à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 19 juin 2023.